Atatürk resmini ters asan üniversite dev heykel yaptırdı

Trabzon Üniversitesi, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kampüsteki binaya Atatürk’ün resmini ters asmıştı. CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen’in fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Bunu yapan aşağılık bir alçaktır. Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Kısa sürede vatandaşların tepkisini çeken olay üzerine üniversite yönetimi, Atatürk resminin dikkatsizlik nedeniyle ters asıldığını ve hemen düzeltildiğini belirterek personel hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

5 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

2018 yılında kurulan Trabzon Üniversitesi’nde rektörlük binasının önünde bulunan tören alanına Atatürk heykeli yerleştirildi. Heykel kısmı 3 metre ve kaidesiyle birlikte toplam 5 metre büyüklüğünde olan heykel 5 ayda yapıldı. Elinde Nutuk bulunan Atatürk heykelinin kaidesinde de “Cumhuriyet fazilettir” diye yazıldı.