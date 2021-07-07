Aydın’da 5 gün boyunca her türlü etkinlik yasaklandı

Aydın Valiliği il sınırları içinde yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu. 7 Temmuz saat 00.01 ile 12 Temmuz saat 23.59 saatleri arasında mülki amirlerin izin verdiği etkinlikler dışındaki tüm toplantı ve gösteri yürüyüş, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, bildiri dağıtma, fotoğraf sergisi, açılış partisi, söyleşi, piknik, panel, konser, imza kampanyası, afiş pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festivaller, kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından Valilik Makamının 06/07/2021 tarih ve 39 sayılı kararıyla yasaklandı.

“AMAÇ OLASI ŞİDDET VE TERÖR OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMESİ”

Aydın Valiliğinin yazılı açıklamasında, yasaklama gerekçesi için “İlimiz sınırları dahilinde kamu düzeni ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması, ilimizde yaşayan insanların huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla” ifadeleri kullanıldı.