Bahçeşehir çatışmasından 2 milyonluk alacak verecek anlaşmazlığı çıktı

Bahçeşehir‘de yaşanan olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 8 kişi aralarındaki alacak meselesini konuşmak için bir araya geldi. Gürcü, Rus, Azerbaycan ve Suriye uyruklu grup üyeleri önce bir süre konuştu. Daha sonra ise iki gurup arasında tartışma yaşandı. Daha sonra ise silahlarını çeken grup üyeleri arasında çatışma yaşandı.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Olayda Azerbaycan uyruklu Rbaba R. ve Çeçen uyruklu Khasan Y. (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Rus uyruklu Zurab N.(36) ve Mohammed Y.(30) yaralandı. Zurab N'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

4 SİLAH 30 KOVAN

Olaydan sonra olay yerinde giden ekipler, 2'si Rus biri Çeçen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Olay yerinde 4 tabanca ve 30 boş kovan bulundu. Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

2 MİLYONLUK ALACAK-VERECEK İDDİASI

Olayla ilgili ilçe ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yaparken, olayın sebebinin alacak verecek kaynaklı olduğu belirtildi. İddiaya göre, iki grup arasında gayrimenkul satışından kaynaklanan anlaşmazlık vardı. Gürcü grup arasındaki bir kişi satın aldığı gayrimenkulle ilgili 2 milyon ödemeyi eksik yaptığı iddia edilirken, karşı tarafın paralarını geri istediği öne sürüldü.