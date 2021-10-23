Bakan Koca, kritik haritayı paylaştı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini ve vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-15 Ekim 2021 tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında “9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 292.33, Ankara’da 374, İzmir’de 47.99 oldu.

İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu duyurdu.

Bu illerde vaka oranları; Kastamonu 737.03, Zonguldak 702.63, Karabük 544.30, Kilis 380.97, Tunceli 214.52, Ardahan 432.61, Çankırı 333.63, Kahramanmaraş 378.63, Osmaniye 246.83, Erzincan 402.25 olarak kayıtlara geçti.

AYDIN'DA VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 4 oranında artış göstererek yüz binde 49.24 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 1.5 oranında düşüş yaşayarak yüz binde 48.43 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta da en az vaka görülen il olarak 7’nci sırada yer aldı.

Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü. Fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 9-15 Ekim tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 77 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 541'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 78 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 77'ye düştü.