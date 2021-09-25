Bakan Soylu: Türkiye’deki terörist sayısı 189’a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Bakan Soylu, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, muhtarların devletle millet arasında köprü kurduğunu söyledi.

Bakan Soylu, Tunceli Kutu Deresi ve Ali Boğazı’nda geçmişte 2 bin PKKlı teröristin eğitim yaptığını ve halaylar çektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değil. Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyanda, Hakurkta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar.

Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız.

Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKKnın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğuya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek.” DHA