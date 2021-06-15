Bakanlıktan Beltur’a engel! Hastaneler kantinsiz kaldı

İBB yönetiminin 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından değişmesi ile hükümet ile yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi.

İBB şirketi Beltur'un 55 hastanede sürdürdüğü hizmetlerine 42 noktada son verdi. Beltur noktaları kapandıktan sonra yerlerine yeni kantin ve otomat hizmeti tesis edilmedi.

BAKANLIĞA BAŞVURULDU, GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI

Edinilen bilgiye göre Beltur, 2013 Aralık ayında başladığı kamu hastanelerinde kantin ve otomat hizmeti vermeye başlamıştı.

Toplam 55 hastane ve 78 noktada yaklaşık bin personel ile hizmet veren kantinlerin kira sözleşmeleri, 2019 yılının şubat ayı itibariyle sona erdi.

Beltur önce sözlü olarak kira sözleşmelerinin uzatılması için talepte bulundu. 2020 yılının ekim ayı itibariyle de yazılı olarak İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine başvuruldu. Ancak başvurulara ilgili kurumlardan geri dönüş yapılmadı.

Yüz yüze yapılan görüşmelerde alınan sözlü mutabakatlara istinaden sözleşmesi biten noktalarda bir süre daha hizmet verilmeye devam edildi.

52 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

2020 yılının mart ayına gelindiğinde pandemi süreci başladı. Beltur, salgın döneminde olunması nedeniyle kesintisiz hizmet verilmesi yönünde karar aldı ve hastane kantinlerini işletmeye devam etti.

Ancak bu dönemde sözleşmelerden kaynaklanan cezai şart hükümlerinin merkezi idare tarafından uygulanmaya başlandığı ve Beltur'a 52 milyon TL tutarındaki ceza kesildiği öğrenildi. Beltur da 2020 yılının aralık ayı itibari ile sözleşmesi dolan kantinleri boşaltmak zorunda kaldı.

2022'DE HEPSİ BOŞALTILMIŞ OLACAK

2021 yılında da sözleşmesi biten noktalarda Beltur hizmetine son verdi. Sözleşme süresi dolduğu için önümüzdeki temmuz ayında Tuzla Devlet Hastanesi, Kartal Koşuyolu Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Beltur kantinlerinin kapatılacağı öğrenildi.

Aralık ayında da Siyami Ersek Hastanesindeki kantinin kira sözleşmesinin dolması nedeniyle kapatılacağı kaydedildi.

Beltur'un 15 Temmuz 2022'de de kalan ve hizmet verilen tüm noktaların tamamından çıkacağı öğrenildi. İBB şirketi Beltur şu an 13 hastanede 21 noktada hizmet vermeye devam ediyor.