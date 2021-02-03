Beşiktaş’taki askeri lojmanların yerine AVM ve rezidans dikilecek

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arazi önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ'ye devredildi.

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021’de “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. 6 adet lojman binasının bulunduğu arazi için Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021’de onaylandı. Arazinin “Ticaret+ Turizm+ Konut Alanı” ilan edildiği imar planı değişikliği, itirazlar için 3 Şubat günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

“ASKERİ ALAN KULLANIMI SONLANDI”

Askıya çıkan planın açıklama raporunda, yaya yolu eksikliğinden dolayı İstanbul'un ana ulaşım aksı olan Büyükdere Caddesi ve Levent Metro İstasyonuna ulaşmak için alanın etrafını dolaşmak zorunda kalındığı anlatıldı.

Raporda “Bu durum bölgedeki nüfusun aktif olarak toplu taşıma istasyonlarına ulaşım ve erişimini kısıtlamakta, araç yollarının yayalar tarafından kullanılması güvenlik sorunları yaratmaktadır. Bu sebeplerle; mevcut imar planlarının yetersiz olması, askeri alan kullanımlarının sonlanmasından sonra ekonomik, kullanım ve fiziksel ömrünü yitirmiş, sağlıksız yapıları barındırması ve alanın rezerv yapı alanı ilan edilmiş olması nedenleriyle imar planı değişikliği hazırlanmıştır” denildi.

AVM, OTEL, REZİDANS…

Hazırlanan imar planı değişikliği ile arazinin 14 bin 445 metrekaresi turizm, ticaret, konut; 2 bin 748 metrekaresi park, 2 bin 244 metrekaresi de yol için ayrıldı. “Turizm- ticaret-konut” alanında AVM, eğlence merkezi, otel, konut ve rezidans yapılabilecek.

1.65 emsal ile alana 20 bin 260 metrekare inşaat yapılacak. “Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Sınırı” içinde kalan arazide yükseklik zemin+15 kat olarak belirlendi. Arazinin etrafındaki yüksek katlı yapılara da plan raporunda yer verilerek önerilen zemin+15 kat yüksekliğin çevre yapılaşma koşullarından düşük olduğu belirtildi. Plan notlarına göre açığa çıkan bodrum katlar da iskan edilirse yükseklik 17 katı geçemeyecek.

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