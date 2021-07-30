Bilecik’te orman yangını: 1 şüpheli gözaltında

Bilecik'te, merkeze bağlı Gülümbe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangınıyla ilgili sabotaj şüphesiyle 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Bilecik’e bağlı Gülümbe köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine Bilecik Orman Müdürlüğü ve Bayırköy Belediyesine ait İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplere yangın söndürme çalışmaları sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da destek oldu. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ederken, Jandarma Komutanlığı ekiplerince de yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SABOTAJ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ormanlık alanda görüldüğü iddia edilen 1 kişi sabotaj şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA