Bilim Kurulu’ndan yüz yüze eğitim toplantısı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplandı. Kritik toplantı sonrası basın açıklaması yapılıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Ana gündem maddesi eğitim olan toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da katıldı.

6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim önceki son durumun ele alındığı toplantı sonrası basın açıklaması yapılıyor.

“AKTİF VAKALARIMIZIN YÜZDE 81’İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLER”

Toplantı sonrası konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:

* 2021 yılı ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha anlaşılması, gerekse aşının devreye girmesiyle önümüzü görebileceğimiz günlere geçtik.

* Sizlere aşı programımız başlarken ‘tünelin ucundaki ışık göründü’ demiştim. Bugün ‘tünelin çıkışı görünüyor’ diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

* Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90’ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90’ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

* Okullarda kalabalık ortamlar oluşmaması için tedbirleri ve kuralları içeren rehberi uygulayacağız. Önümüzdeki hafta başından çocuklarımız gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayretimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Gençlerin eğitimin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Toplantı sonrası basın açıklamasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Öncelikle okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize rehberlik eden Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

* Corona salgını dünyanı etkisi altına aldığından bu yana tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin salgından en az düzeyde etkilenmeleri için Sağlık Bakanlığımız ile birlikte çalıştık.

* DSÖ ve UNİCEF gibi kuruluşlar eğitimin kesintisiz olarak yüz yüze devam etmesinin hayatı önem taşıdığını ifade ediyorlar.

* Yüz yüze eğitime geçilmesi artık bir tercih olmaktan çıkmış, artık zorunluluk haline gelmiştir.

* Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı ile attık. Corona virüsü salgınında alınması gereken önlemleri 81 ile gönderdik.

* Okullarımızda ihtiyaç duyulan dezenfektan temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik.

* 2021-2022 öğretim yılında hazırlık döneminde okullarımızın bu sürece hazırlanması için 650 milyon TL’yi okullarımıza gönderdik.

* Maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik personelini görevlendirilmesini tamamlamış bulunuyoruz.

* Eğitim öğretim 6 Eylül’de başlıyor ama uyum haftası dün 1 Eylül’de başladı. Minik öğrencilerimiz okula başladı.

* Okul öğrencisi ve 1. sınıflar 2 gündür okula gidiyorlar. 2 günlük süreç sorunsuz bir şekilde başladı. Yavrularımızın gözlerindeki mutluluk, öğretmenlerin öğrencileriyle buluşma hazzı her fedakarlığa değerdi.

* 6 Eylül itibariyle de nihayet haftada 5 gün okullarımızı evlatlarımıza açıyoruz. Bir daha hiç kapanmaması için sadece bizlere sorumluluk düşmüyor aynı zamanda tüm velilerimize, servis şoföründen kantin çalışanlarına öğretmenlerimize kadar tüm paydaşlara düşüyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Yüz yüze eğitimde sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Özer'den kritik açıklama

İlginizi Çekebilir Olimpiyat madalyasını ısırınca ortalık ayağa kalkmıştı... O Başkan corona virüsüne yakalandı