Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Medipol’e tahsis edilen alan AOÇ’ye ait

Ankara’da Medipol Üniversitesi'ne verilen alanla ilgili mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sunulan raporda, Medipol'e tahsis edilen 555 bin metrekarelik alanın Atatürk Orman Çiftliği alanı olduğuna dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

– Ankara ili Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi 648, 649, 668, 2795 ve 2796 sayılı parseller ile bir kısım tescil harici alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planına istinaden gerçekleşen imar uygulaması incelenmiş olup, plan değişikliği ile tanımlanan “Özel Üniversite” kullanımı açık yeşil alan kullanım kararından farklıdır.

– Değişiklik neticesinde 1. Derece Doğal SİT alanının bir parçası iken yapılaşmaya konu değildir. Yapılan derece değişikliği ile birlikte alan ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alan' statüsüne geçirilmiş ve alan ‘özel üniversite alanı' olarak yerleşime açılarak planlanmıştır. Özel üniversite alanı kullanım kararı da AOÇ alanı Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerine aykırıdır. Dolayısıyla, dava konusu plan değişikliği ile getirilen kullanım kararı üst ölçek plan hükümlerine aykırı olduğu….

İMAR UYGULAMASI İPTAL EDİLMELİ

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

– Bilirkişiler, alanın AOÇ olduğunu inkar edenlere gereken cevabı vermiştir. Medipol'ün kurucu vakfı TEBA’ya irtifa hakkı verilen alan, TEBA vakfına tahsis edilen alan 1. Derece Doğa ve tarihi Sit alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı tasarrufunda, ağaçlandırılarak hatıra ormanı haline getirilmiştir.

– Tamamen TEBA vakfına tahsis edilmesi amacıyla AOÇ alanları içerisinde olan 555 bin metrekare alan, adım adım kopartılarak, kamusal kullanımdan ticari kullanıma geçirilmiş özelleştirilmiştir. Bu uygulama bütünü bozan AOÇ’nin kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel , parçacıl bir işlemdir. AOÇ alanları özelleştirilemez. Mahkeme bilirkişi raporunu esas alarak, telafisi imkansız zararlar verilmeden söz konusu imar uygulamasını iptal etmelidir.

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