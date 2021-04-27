Bill Gates, Trakya’dan arazi aldı mı? Bakanlık yanıt verdi

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in Edirne ve Kırklareli’nde 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı iddia edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bill ve Melinda Gates Vakfı arasında iş birliği yapıldığı ve ortak çalışmalar yürütüldüğü haberlerinin basına yansımasının ardından konuyu TBMM’ye taşıyan Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu’na bakanlıktan yanıt geldi.

Okan Gaytancıoğlu’nun “İş birliği yapıldı mı, yapıldı ise hangi tarihte yapıldı, vakıf ile bakanlık arasında ortak bir çalışma var mı, varsa ne zaman sona erecek?” sorularının yer aldığı önergeye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği yanıt ise şöyle oldu:

NEZAKET ZİYARETİ NİTELİĞİNDE

– Tarım sektörünün de içinde bulunduğu pek çok alanda teknik uzmanlık geliştiren ve farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklık tesis etme gayretinde olan Bill ve Melinda Gates Vakfı temsilcileri Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 9 Aralık 2018 tarihinde, Bakanlığımıza ziyarette bulunmuştur. Nezaket ziyareti niteliğindeki bahse konu görüşmede, vakfın çalışmaları ile Bakanlığımız faaliyet alanları gündeme gelmiş ve potansiyel iş birliği alanlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş olup, herhangi bir protokol ya da anlaşma imzalanmamıştır. Vakıf ile varılan herhangi bir iş birliği anlaşması bulunmamaktadır. Bakanlığımız ile önergede bahsi geçen Vakıf arasında ortak çalışma ya da ortak yürütülen bir çalışmamız bulunmamaktadır.

Gelen cevap sonrası bir açıklama yapan Gaytancıoğlu ise şunları söyledi:

– Gates Vakfı’nın dünyada özellikle tarım topraklarına olan ilgilisini bildiğimizden söz konusu görüşmenin basit bir nezaket ziyareti ya da ülkemizin lehine bir işbirliği çalışması olduğuna dair derin kuşkularımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu haberlerle ilgili çok net, açıklayıcı, kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmak zorundadır.

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İNSANIMIZ KENDİ TOPRAĞINDA SEFİL DURUMA DÜŞECEK

– Söz konusu haberin konusu olan tarım arazilerinin satışı özellikle Edirne ve bütün Trakya’da önemli bir sorundur. Borçlandırılan, yeterli desteği alamayan çiftçilerimiz topraklarını satmak zorunda bırakılmaktadır. Yerli ve yabancı büyük sermaye sahipleri bu arazileri toplamaktadır. Bu eğilim sürer ve engellenmez ise maalesef insanımız kendi topraklarında “sefil” durumuna düşecektir. Bu toprak satışlarıyla ilgili TBMM’ne daha önce bir araştırma komisyonu kurulması için de önerge vermiştim. Ancak AKP’nin sayısal çoğunluğu bu komisyonun kurulmasına da izin vermedi.

AKP HAYIRLA HATIRLANMAYACAK

– Geldiğimiz durumda tarım topraklarımızı korumak artık ülkemiz için hayati önemdedir. Yüzyıl önce Çanakkale’yi geçemeyen, İzmir’de denize dökülen emperyalistleri arka kapıdan içeri alıp topraklarımız satmak kabul edilemez. AKP bu satışlara, toprakların hızla el değiştirmesine sesini çıkarmamakta, uyguladığı politikalarla desteklemektedir. Yapılması gereken bu toprak satışlarının önüne geçmek, çiftçimizi tarlasında tutacak üretim ve destekleme mekanizmalarını hızla uygulamaya geçirmektir.

– Bizim şansızlığımız dünyanın tarımın önemini gördüğü, geleceğin tarımdan geçtiğini bildiği ve buna göre yapılandığı bir dönemde AKP gibi üretime düşman, rantsever, çiftçisini desteklemek yerine ezen bir zihniyetle yönetilmemizdir. İlk seçimlerle bu zihniyet tarihin karanlık sayfalarında yerini alacak, hayırla hatırlanmayacaktır.