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Bir pitbull dehşeti daha! 2 yaralı

Pitbull dehşeti bu kez İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Saldırısı sonucu 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger hastaneye kaldırıldı.

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Bir pitbull dehşeti daha! 2 yaralı

İstanbul Sultangazi”de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti.

Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor. DHA

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