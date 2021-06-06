Bisiklet piyangosu tanıdıklara çıktı!

AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla başvuru yapan on kişiye, çekilişle bisiklet hediye edeceğini duyurdu. Çekiliş sonucunda bisiklet kazanan kişiler arasında, Sapanca AKP Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Fatma Uğurlu, AKP'ye yakın Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Mesut Gökdemir'in eşi Tuğba Gökdemir, Anadolu Ajansı muhabiri Yücel Velioğlu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Şefi Ercan Bayram ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanı yer aldı. Çekiliş sonucunda bisiklet kazanan kişilerden birinin iki senede, iki kez bisiklet kazandığı öne sürüldü.

YEDEKLERDE İTTİFAK

15 kişilik yedek listesinde ise AKP Sakarya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Merve Özöktem, AKP Sakarya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Merve Zeynep Özöktem, AKP'li Sakarya Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın kızı olduğu iddia edilen Şeyma Nur Kılıç ve Sakarya Ülkü Ocakları Üyesi Aybüke Toska tespit edildi.

İhalelerin ve kadroların AKP'lilere dağıtılmasına alışkın olduklarını belirten vatandaşlar, “Bisiklet çekilişi de şaibeli. Basit bir bisiklet çekilişinde bile bu yapılıyorsa ülkeyi düşünemiyorum” yorumunda bulunurken, çekilişi kazananlar ‘şans' olarak yorumladı.

DOĞRUDAN DAĞITSAYDINIZ

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, “Teşkilatlara direkt dağıtsaydınız boşuna zahmet etmişsiniz” dedi. Kılıçaslan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dev bütçeli Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 10 tane bisiklet dağıtmasına mı gülelim, dağıttıklarının yüzde 80'inin teşkilat üyeleri olmasına mı gülelim anlamadık. Zaten ihaleleri partililerinize ve yandaşlara dağıtıyorsunuz bari bisikleti vatandaşa verseydiniz. Üç kuruşluk bisiklet çekilişi yapıyorlar, kazananların neredeyse tamamı teşkilat mensubu. Hatta bazıları ikinci kez bisiklet kazanmış. Umarız önümüzdeki sene çekilişe katılmazlar.”