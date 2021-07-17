Bodrum’da kırmızı alarm!

Pandemi sürecinde 400 bin nüfusu ulaşan Bodrum yeni normalleşme sürecinin başlaması ile Temmuz ayının başında 800 bine ulaşmıştı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle Bodrum'un nüfusu 1 milyonu geçti. 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, tatilin ilk gününde işkenceye dönüştü. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede 5 dakikalık mesafe 1 saate çıktı.

SON DAKİKA GELEN SOKAKTA KALIR

Turizmciler ise bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.

4 KATINA ÇIKTI

Hava yolu taşımacılığıyla Bodrum'a gelenlerin sayısının da 4 katına çıktığı öğrenildi. Milas – Bodrum havalimanına ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Bu durum karşısında havayolu şirketleri Bodrum'a gelen uçak sayılarını 3 katına çıkardığı öğrenildi.

Şehirlerarası otobüslerin ise Bodrum'a ek seferler koyduğu bazı otobüs şirketlerinin ise saat başı Bodrum'a otobüs kaldırdığı öğrenildi.

Bodrum'a tatile gelen yerli turistlerin ilk işi mavi sulara kendilerini atmak oldu. Aynı zamanda günü birlik tur tekneleriyle bazı tatilciler mavi tura çıktı.

Öte yandan, zaman zaman elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı ilçede, zincir marketler ve fırınlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi. (İHA)