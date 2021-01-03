Boğaziçi’nin yeni rektörüne öğretim üyelerinden tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 5 üniversitenin rektörü değişti. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, daha önce AKP’den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. Atamaya, üniversitenin öğretim üyelerinden tepki geldi.

“1980'LERDEN SONRA İLK KEZ ÜNİVERSİTEMİZE KURUM DIŞINDAN BİR REKTÖR ATANDI”

“Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” başlığıyla ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980'lerin askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır. Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsem özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“KARAR ALMA YETKİSİNİN AKADEMİK YÖNETİCİLERDE OLMASI ÖZERKLİK İÇİN ŞARTTIR”

Üniversite senatosunun 2012 yılında kabul ettiği ilkelerden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan öğretim üyeleri, o ilkeleri şöyle sıraladı:

“Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.”

Açıklama, “Üniversitemizin tüm bileşenleri ile bu ilkelerin takipçisiyiz” sözleriyle sonlandırıldı.