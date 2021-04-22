Bu da Kripto Tosuncuk: Sırra kadem bastı

Hayati ARIGAN Sevgim Begüm YAVUZ

Türkiye’de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex’te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TİRAN’A GİTMİŞ

Bu arada Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer’in dün saat 17.57’de İstanbul’dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, “Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin” ifadelerini kullandı.

Bu arada Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi.

Thodex 20 Nisan’da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan’da ise “yeni bir ortak geleceği” gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Yaklaşık dört yıldır faaliyet gösteren Thodex’in açıklamasında “dünya çapında bilinirliği olan” banka ve fonların borsaya ortaklık teklifinde bulunduğu ifade edilerek, “Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 gün sürecektir” denildi.

Şirket internette yer alan “olumsuz haberlerin” gerçeği yansıtmadığını, kullanıcıların varlıkları konusunda “endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını” belirtti.

Olay TCMB’nin telafisi mümkün olmayan zararların oluşma uyarısında bulunarak kripto varlıkların gündelik ödemelerde kullanılmasını yasaklamasının birkaç gün ardından gerçekleşti.

Şirketin kullanıcıları Twitter’daki mesajların dünden bu yana borsada duran varlıkların borsa dışına transfer edilemediğinden şikayet ediyordu.

Türkiye’de büyük bölümü küçük tasarruf sahibi olduğu tahmin edilen çok sayıda yatırımcı dolar bazında fiyatlandığı, ülkedeki yüksek enflasyona karşı koruma oluşturduğu için gündelik değer artışı ve kayıpların yüksek olduğu kripto para piyasasına yöneldi.

Dünya çapındaki kripto para borsalarının işlem hacimlerini derleyen Coinmarketcap’e göre, işlemler aksamaya başlamadan önceki son gün borsanın günlük işlem hacmi yaklaşık 540 milyon dolardı.

Avukat Kılıç, borsanın aylık işlem hacminin 8 ila 13 milyar dolar arasında değiştiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLADI, ŞİRKETE POLİS GELDİ

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy’de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç örgütü kurmak”suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.