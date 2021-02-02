Boğaziçi Rektörü’ne danışman atanan DEVA Parti’li isimden açıklama

Twitter hesabından paylaştığı açıklamada ‘sürpriz bir şekilde atandığını öğrendiğini’ belirten DEVA Partisi Kurucu Üyesi Oğuzhan Aygören, “Bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

Aygören,”Bizim Türkiye’yi koskoca bir Boğazçi yapmaya ihtiyacımız var. Ancak Boğaziçi’ni küçük Türkiye yaptığımızda ne yazık ki hepimiz kaybederiz. Ayrıştırıcı ve hedef gösterici mesajlar, bu gün üniversite ve çevresinde polis baskısı ile gerçekleşen olaylar, öğrencilerimize güvenlik görevlilerinin müdahalesi kabul edilebilir değildir. Tüm bu sebeplerle bu atamayı kabul etmemin mümkün olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Aygören’in görevi kabul etmesi halinde parti ile yollarının ayrılacağını duyurmuştu.

Aygören’in açıklaması şöyle: