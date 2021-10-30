Cem Gürdeniz, “Mavi Vatan” için vakıf kurdu

Mavi Vatan kavramının teorisini yazan Emekli Amiral Cem Gürdeniz ve arkadaşları, deniz yetki alanları hakkında kamuoyu bilincinin gelişmesine katkı sağlamak için vakıf kurdu. Heybeliada'daki bir ev bu amaçla vakfedildi.

Sozcu.com.tr

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Deniz yetki alanları hakkında kamuoyu bilincinin gelişmesi ve halkın denizcileşmesine katkı sağlamak üzere Hamit Naci Vakfı kuruldu.

Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından onaylanan kararda vakfın amacı şu ifadelerle açıklandı:

“Anavatanımızın denizdeki uzantısı olan Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımız hakkında kamuoyu bilincinin gelişmesine; Türk ulusunun halkı ve devleti ile denizcileşmesine her türlü katkıyı sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.”

Vakfın yönetim kurulunda Işık Aylan, Edhem Dirvana, Fatih Goca, Adil Tuğcu ve Ramazan Cem Gürdeniz yer aldı.

Vakfın mal varlığı olarak Heybeliada Lozan Zaferi Caddesi üzerinde bulunan bir ev kaydedildi.

CEM GÜRDENİZ MAVİ VATAN KAVRAMININ TEORİSYENİ

12 Şubat 2011’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün Balyoz kumpasıyla tutuklandı ve 3.5 yıl hapis yattı! Cezaevinden çıktı ve örgütle mücadeleden vazgeçmedi, isim babası olduğu Mavi Vatan kavramının teorisini yazdı! 10 yıl sonra, 5 Nisan 2021’de bu kez de Montrö ve sarıklı amiral konusunda 104 amiralin basın açıklamasında imzası olduğu için gözaltına alındı. Sekizinci günün sonunda adli kontrolle serbest bırakılan 14 amiralden biri oldu. Ve… Gürdeniz’e yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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