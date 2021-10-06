CHP’li belediyeden Erdoğan’a pankartlı destek

Bolu Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayan Amerika'yı eleştiren ve kınama kararı aldıran CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasına da dev bir pankart astı.

İsmail AKDUMAN

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Geçtiğimiz günlerde BM Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada devlet gelenekleri ile örtüşmeyecek bir şekilde, herhangi bir ABD temsilcisi tarafından karşılanmamasına tepki gösteren Başkan Özcan, Ekim ayı 1. Meclis toplantısında önerge vererek ABD’in kınanmasını teklif etti. Özcan yaptığı konuşmasından, Cumhurbaşkanına yapılan hareketin Türk milletine hakaret olduğunu dile getirerek,

“Amerika'da Cumhurbaşkanımızı, Amerikan yetkililerinin karşılaması gerekirken, bizim Dış İşleri Bakanımız karşılıyor. Yani Amerika diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ben kendi yetkililerime karşılatmıyorum. Bir anlamda, ben Türkiye'yi adam yerine koymuyorum demeye çalışıyor. Bu mektup ABD Başkanı Bunak Coni'ye Joe Biden'a gönderilecek. Ayrıca Amerikan büyükelçiliğine ve Türkiye Dış İşleri Bakanlığına da Belediye meclisinin bu kararına ve önerilerine göndereceğiz. Bende bu kararın altına imzamı atıyorum” dedi.

“MAHALLEMİZİN ÇOCUĞUNU BAŞKASINA DÖVDÜRTMEYİZ”

ABD’nin Türkiye’ye dost olmadığını dile getiren Özcan, “İktidarda kalmak için veya iktidara gelmek için medet umanlara bu çağrılarımı yapıyorum bu uyarılarımı yapıyorum. Amerika bizi sömürgesi gibi görmeye çalışıyor. Amerika hadsizlik yapıyor. Amerika bu ülkenin Cumhurbaşkanı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk halkına hakaret ediyor. Biz sayın Erdoğan'a ülke içinde muhalifiz. Sayın Erdoğan'ı seçimle yenmek için de uğraşıyoruz. Ama sayın Erdoğan bu görevde kaldığı sürece anayasamız ne diyor milli birliğimizi bütünlüğümüzü temsil eden Cumhurbaşkanıdır. Biz ona öyle bakarız. Türk milletinin temsilcisi olarak bakarız. İçeride eleştiririz. Ama kendi mahallemizin çocuğunu başkasına dövdürtmeyiz. Bizim anlayışımız bu. Erdoğan ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu sürece biz Erdoğan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Milleti'ne hakaret edilmesine izin vermeyiz. Eğer, ‘Dünya 5'ten büyük’ diyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız, katılıyorum en sevdiğim sözü, ‘Kapatıyorum İncirlik Üssünü, kapatıyorum İncirlik Radar Üssünü, çıkıyorum NATO'dan’ demesini bekliyorum. Onda da o yürek olduğuna inanıyorum. Bunak Coni bize ayar veremez” diye konuştu.

DÜNYA BEŞTEN TÜRK MİLLETİ ABD’DEN BÜYÜKTÜR

Başkan Tanju Özcan’ın önergesi mecliste oy birliği ile kabul edilirken, bugün de belediye binasına dev bir pankart asıldı.

“Ey hadsiz ABD! Anlamıyoruz zannetme” sözleriyle başlayan pankartta, ABD’nin Türkiye’nin dostu olmadığı, Alevi – Sünni gerginliği çıkarttığı, Kürt -Türk çatışması yarattığı, PKK/YPG terör örgütüne silah verdiği, 12 Eylül darbesi ile 15 Temmuz darbe girişiminin ABD tarafından organize edildiği ileri sürüldü. Ayrıca pankartta, Türkiye’nin ABD sömürgesi olmadığı, NATO’dan çıkılması ve Kürecik ile İncirlik üslerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, “Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, kahrolsun emperyalist Amerika” ifadeleri yer aldı.