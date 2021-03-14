CHP’li belediyeden sağlık çalışanları için ‘Saygı Anıtı’

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Tabip Odası sağlık çalışanları için Saygı Anıtı yaptırdı. 14 Mart Tıp Bayramı etkilikleri kapsamında törenle açılışı yapılan anıtın corona ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısını yaşatacağı belirtildi.

“MİNNET DUYUYORUM”

Selçukbey Mahallesi’ndeki anıtın açılışı sırasında konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Pandemi süreci bizlere sağlık hizmetlerinin ve çalışanlarımızın önemini bir kez daha hatırlattı. Sizlerin özverili çalışmalarınızın gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Herkesin evinde olduğu dönemde en ön safta mücadele eden, gece gündüz demeden çalışan, evlerine dahi gidemeyen, kendi hayatları pahasına herkese hayat veren sağlık emekçilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“ORTAYA ÇOK GÜZEL BİR ESER ÇIKTI”

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay, “Pandemi döneminde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anmak için bu projeyi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ilettiğimiz de zaten böyle bir projelerinin olduğunu söyledi.

Birlikte çalışalım dedi, ortak olduk. Ortaya da çok güzel bir eser çıktı. Emeği geçen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sağlık sektöründe 20, 25, 40 ve 50. yılını dolduran sağlık çalışanlarına plaket verildi. Anıt kurdele kesilerek açıldı.

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