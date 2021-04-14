CHP’li Özel, ‘128 milyar dolar’ açıklaması yapan AKP’li Canikli’ye: Sonunda itiraf ettin

CHP'nin Merkez Bankası'nın döviz rezervi hakkındaki ‘128 milyar dolar nereye gitti' sorusuna, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin sosyal medyadan verdiği cevabı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medyasından paylaştığı bir video ile değerlendirdi.

“SONUNDA İTİRAF ETMİŞSİN”

CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal medyadan paylaştığı videoda, ‘128 Milyar Nerede' sorusunu 7 Ocak’tan beri sorduklarını ve ancak verilen her cevabın çelişkili olduğunu söyledi.

CHP'li Özel sosyal medyadan yaptığı görüntülü açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Artık her gün ekonomi yönetimi birbiriyle çelişen, birbirini yalanlayan ifadelerle piyasalara güvensizlik aşılıyor. Başka bir şey yapmıyor.

*Bizim sorumuz basit. 128 Milyar Nerde. 7 Ocak gününden beri bunu soruyoruz. Ama gelen cevapların hepsi birbiriyle çelişkili. Bir tanesi diyor ‘Böyle bir rezerv hiçbir zaman olmadı', bir tanesi diyor ‘Para yerinde duruyor'. Bir tanesi diyor ‘Biz bunu pandemide harcadık', diğeri diyor ‘Dış güçlerle mücadelede harcadık'. Ama gelinen noktada paranın olmadığı ortada.

*Son açıklama dün Canikli'den gelmişti. 4 kalemde bu paranın nerelere harcandığını açıklamaya çalışmış. Bravo Canikli. Doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun. Biz de bunu söylüyoruz. Bu para yok bu para çar çur oldu. Bu para hiç oldu diyoruz. Sonunda itiraf etmişsin. Ve şimdi bir gerçekle karşı karşıyayız.

*Siz bu parayı 6'dan 6,20'den, 6,50'den birilerine sattınız. O listeyi vermiyorsunuz. Ne zaman? Kime? Ne kadar sattınız? Kimin talimatı ile sattınız? Bunu merak ediyoruz. Bir de demişsin ki, bu parayı yerine koyabiliriz. Koyabilmen için kaçtan alacaksın doları? Birilerine 6,20'den sattınız, bugün 1 Dolar alsan 8,15.

*Hepsini yerine koymaya çalışsan 15-20 liradan doları toplarız. Bu yüzden bu ülkeye çok büyük bir kötülük yaptınız. Birilerini zengin ettiniz, birileri kaybetti. Kim kaybetti? Fakir fukara, garip gureba kaybetti. Esnaf, çiftçi kaybetti ve birileri kazandı. Kim kazandı? Damat Albayrak'ın bu doları sattıkları kazandı. Hesabını soracağız, peşini bırakmayız. 128 Milyar Dolar Nerde.

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