CHP’li Özgür Özel ‘Soma davası’ sonrası gözyaşlarına boğuldu

7 yıl önce Türkiye’yi sarsan Soma faciasıyla ilgili karar duruşması bugün Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yeniden yargılamada şehit madenci yakınlarını yıkan karar çıktı.

Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 20 yıl ceza verildi. Kararı duyan aileler “Adaleti öldürdünüz. Adalet yok” sözleriyle tepki gösterdi.

BU KARARI VERENLERİN PEŞİNDE OLACAĞIZ

Mağdur madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurguladı:

– Yine beklenen oldu. Bu salonda aileler için, çocuklar için, gözü yaşlı anne-babalar için ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Avukatların hepsi üstüne düşeni yaptılar. Gerçek gazeteciler üzerine düşeni yaptılar. Buraya kadar geldi bu dava. Soma'nın kaderi oldu. Madencinin kaderi bu ve yine beklenen oldu.

CAN GÜRKAN’I İÇERDE TUTAMAZLAR ÇÜNKÜ…

– Evlatlarının alın teriyle bağlıydılar buradaki aileler. Ama birbirlerine günahlarıyla bağlı olanlar bugün mahkemede gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içerde tutamazlar. Can Gürkan’ı dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır. Birbirlerine günahları üzerinden bağlı olan çete Türkiye'yi yönetmektedir. Ne pislik ortaya dökülürse dökülsün bir şey olmamaktadır.

SENİN SADAKATİN SARAY’A

– Bu mahkemede de karar bu yüzden böyle çıkmıştır. Her ne kadar senin üstünde cübben varsa da senin sadakatin kanunlara, adalete, ahlaka değil; senin sadakatin seni buraya özel görevlendiren Saray’dadır. Her ne kadar okuduğuna karar dense de o karar Türkiye'yi yöneten zenginin, sermayenin, sömürünü dostu Saray rejimine ve onun başındaki şahsın kararıdır.

BUGÜN KAZANDIM SANANLAR MAHKUM OLACAK

– Peşini bırakmayacağız. 87 hafta gelip aynı koltukta nasıl oturduysak, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde ve AİHM'de bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu kararda imzası olanların, Yargıtay’daki, Saray’daki çetenin ve bu çetenin işbirlikçilerinin peşinde olacağız. Bu dava bir daha görülecek. Bugün kazandım sananlar mahkum olacak, bugün kaybettiğini düşünenler de buraya çıkıp “Oh be! Adalet kazandı, biz kazandık!” diyecekler. Buna söz veriyoruz.