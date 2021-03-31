CHP’li Veli Ağbaba’dan müzik korolarından Türk isminin kaldırılmasına tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “olur” verdiği önergeyle birlikte 4 ildeki müzik korosu topluluğundan Türk ismi çıkartılmış, Elazığ'daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu”, Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirilmişti.

Müzik korosu topluluklarından ‘Türk' isminin çıkartılmasıyla ilgili Sözcü'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu girişimin Cumhuriyet değerlerine ve ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik son günlerde artan planlı bir saldırı olduğunu ifade etti.

“ÜLKE TARİHİNİN EN ZORLU DÖNEMLERİNDEN GEÇİYORUZ”

Son dönemde Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırılarla birlikte ülkenin bir süreçten geçtiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ”Danıştay'ın gündemde yokken andımızın yasaklama kararının ve Arap liderlerin rahatsızlığı bahanesiyle devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkarılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik korolarından ‘Türk' ismini kaldırdı. Ülke tarihinin en zorlu döneminden geçiyoruz. Kurumsallaşamamış bir hükûmet sistemi, güç kaybeden bir iktidar, giderek daha da kötüye giden bir ekonomik buhranla karşı karşıyayız. İktidar güç kaybettikçe daha da popülist, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlere tutunmak zorunda. Tüm ülke özellikle son üç yılda, Cumhuriyetin, kurucu değerlerimizin milli iradenin, Atatürk'ün önemini daha iyi anladı. Son yaşanan gelişmelere bakıldığında Cumhuriyete ve Atatürk'e yönelik sistematik saldırılar da hız kazanmış durumda. Toplumda her geçen gün artan Atatürk sevgisine yönelik bir tür intikam duygusuyla hareket ediliyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ne toplumun kılcal damarlarına kadar işlemiş Cumhuriyet kazanımlarını silebilirler ne de Atatürk sevgisini toplumun kalbinden atabilirler” diye konuştu.

“SARAY HÜKÜMETİ DEVLETİN KURUMSAL HAFIZASINI YOK ETMEYİ HEDEFLİYOR”

‘Saray hükûmeti, devletin kurumsal hafızasını ve birikimini yok etmeyi hedefliyor' diye Ağbaba, şu ifadeleri kullandı; “Kültür ve Turizm Bakanlığı da kurumsal kültürü yok etmeye yönelik bir tutum içerisine girdi. İllerdeki Türk Müziği Toplulukları kültürel zenginliğin ve farklılığın temsilcileri olarak bugüne kadar sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterdi. Bu kurumlar, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinden halkçılıkla şekillenmiş kurumlar. Buraların isimlerinin ve yapılarının değiştirilmesi, kurumsal geleneğin ve kurum hafızasının da bozulmasına neden olacaktır. Kültür Bakanlığı, kültür, sanat ve folklorun korumasını sağlamak ve bu kurumların imkanlarını artırmak yerine, tek adam sisteminin intikamcı hisleriyle bu kararı almıştır. Kültür Bakanlığı, bu kurumların yapısını bozmak yerine halk kültürümüzü gençler arasında nasıl yaygınlaştıracağımızın politikalarını üretmelidir.”