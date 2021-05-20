Cinsel istismardan 4 yıl hapis cezası aldı, 5 ay sonra serbest kaldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde 28 haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki T.B. yandaki işletmede çalışan 15 yaşındaki S.A. isimli kız çocuğuna iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

Olayın hemen ardından S.A.’nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 AY TUTUKLU KALDI, SERBEST BIRAKILDI

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üç celse sonunda “Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” eyleminde bulunduğu suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 5 ay hapis yatan T.B.’nin bu süre sonunda tahliye edilmesine Bodrum Kadın Dayanışma Derneği aile, S.A.’nın avukatı Kader Çekim tepki gösterdi.

Kader Çekim, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Bütün ısrarımıza ve olayın birkaç kez tekrarına rağmen dava çocuğun cinsel istismarından değil sarkıntılık nedeniyle açıldı. Şahıs kısa bir süre yatıp çıktı. Aynı kişinin bir daha bu suçu işlemeyeceği yönünde kuşkularımız var” dedi.

“ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNANLAR ARAMIZDA DOLAŞIYOR”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyesi Av. Evrim İnan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Biz kadınlar gerçeği biliyoruz, çünkü davayı ve yargılama sürecinin her bir evresinde yer aldık ve davanın bizzat takipçisi olduk. T.B’nin yargılama sonucu ortaya çıkan uygulamanın yol açtığı ve adeta cezasızlık diye tanımlanacak kısa süreli infaz sonrası serbestiyet, T.B’nin çocuk istismarı faili olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

*4 yıl hapis cezası almasına rağmen, bu cezanın sadece kısa bir süresini cezaevinde geçiriyor olması, failin aklandığı anlamına gelmemektedir, aksine yargının sözde düzenleme ile cezasızlık sürecine yol açtığının açık ispatıdır. Suça maruz kalan çocuk da, çocuğun yakınları da işlenen bu suçun örtbas edilmemesi için en doğru olanı yaparak, yargıya başvurmuşlardır.

*Her şeye rağmen, hapis cezası ile yargılanmış olan bir fail var. Çocuğa karşı cinsel saldırıda bulunan T.B. gibi failler, İstanbul Sözleşmesi hükümleri gereği etkin yargılanmamakta ve infaz yasası ile adeta hiçleştirilen hapis cezalarının yol açtığı cezasızlık ile cesaretlendirilmektedirler.

*Tüm Güllük ve Bodrum kamuoyu fail T.B’ye açık yargılama sonucu hükmolunan kararı öğrenmeli. Kamuoyu bilmeli ki, kadınlar ve çocuklara yönelik suçlarda yapılan yargılama ve sonrasında ceza almış olsalar bile kısa bir süre sonra faillerin aramızda dolaşabileceklerinin en somut belgesi Güllük’te yaşanan bu çocuğa yönelik cinsel taciz davasıdır.

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