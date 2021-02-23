Çocuklara hilafet çağrısı yaptırdılar

Hizb-ut Tahrir Türkiye isimli grubun sosyal medya hesabında çocuklara hilafet çağrısı yaptırılan video yayınlandı. ‘Yıkılışının hicri 100. yılında çocuklardan hilafet çağrısı’ başlığıyla yayınlanan videoda çocuklara, ‘Biz kafirlerin korkulu rüyası, Müslümanların umuduyuz. Biz hilafete kucak açanlarız. Hilafetsiz 100 yıl yeter artık. Ey müslümanlar size sesleniyoruz, hilafeti yeniden kurun’ dedirtildi.

ÜSKÜDAR’DA PANKARTLI EYLEM

Hizb-ut Tahrir isimli grup 29 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Üsküdar’da ‘hilafet kurun’ pankartı açmasıyla gündeme gelmişti. Emniyet Müdürlüğü, eyleme katılan 5 kişiyi evlerindeki baskınla gözaltına almış, ifadelerinin ardından eylemciler serbest bırakılmıştı.

AVUKAT KADINI HEDEF ALMIŞLARDI

Grup üyeleri, daha sonra eylemlerini görüntüleyen bir avukat kadını hedef almıştı. Resmi web sitelerinden avukat kadını hedef alan bir açıklama yapan grup, “Kemalist bir kadın, kardeşlerimizi fotoğraflayıp, Emniyet Müdürlüğü’nü de etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı” ifadelerini kullanmıştı. Aynı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ve Emniyet Müdürlüğü’nün gece vakti yaptığı baskına ilişkin ‘Zorbalık ve zulümdür. Bu asla kabul edilemez’ denilmişti.

Hizb-ut Tahrir isimli grup, sık sık hilafet çağrısı yapmasıyla biliniyor. Kendilerini, “Fikri ve siyasi çalışma yapan bir partiyiz” diye tanımlayan grup, “Ne IŞİD gibi zorbalar ne de cebir ve şiddet ile uzaktan yakından alakamız yoktur” diyor.

FARKLI ŞEHİRLERDE GÖZALTI

Son dönemlerde faaliyetlerini sıklaştıran grubun İstanbul’daki gözaltılardan sonra yakın zamanda Bursa ve Ankara’da yaptığı eylemlerinde 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.