Telefonda saniyede 10 bin 288 görüşme yaptık

Türkiye’de bu yılın 2. çeyreğinde telefon trafiği, sabit hatlarda 1,2 miyar dakikaya inerken mobil hatlarda ise 79,3 milyar dakikaya yükseldi. Bu günde 888 milyon, saatte 37 milyon, dakikada 617 bin konuşma anlamına geliyor.

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İletişim, hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alamaya devam ederken insanların iletişim kurmak için telefonda geçirdiği vakit de artmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle sabit telefonlarda yapılan görüşmeler azalırken mobil telefon trafiği ise artmaya devam ediyor.

İletişimin önem kazandığı 21. yüzyılda GSM şirketlerinin bu alanda yaptığı yatırımlar da her geçen yıl katlanarak artıyor. İHA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) edindiği bilgilere göre, elektronik haberleşme sektöründe 2020 yılı ikinci çeyrekte 2 milyar 817 milyon lira olan yatırım miktarı 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 33,9 artışla 3 milyar 823 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu günde 888 milyon, saatte 37 milyon, dakikada 617 bin, saniyede 10 bin 288 konuşma anlamına geliyor.

SABİT SES TRAFİĞİ YÜZDE 20 AZALDI

2020 yılı ikinci çeyrekte 1,5 milyar dakika olan sabit ses trafiği yüzde 20 azalarak 2021 yılı ikinci çeyrekte 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti.

2020 yılı ikinci çeyrekte 72,7 milyar dakika olan mobil ses trafiği yüzde 9 artışla 2021 yılı ikinci çeyrekte 79,3 milyar dakika olarak gerçekleşti.

İHA