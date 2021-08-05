Çöpleri meraya gömen AKP’li belediyeye ceza geldi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin AKP'li belediyesi geçtiğimiz Kurban Bayramının ilk gününde kent merkezinden toplanan çöpleri Engiz mahallesinde mera olarak kullanılan alana açtığı çukura gömmüştü. Bölgede inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri, çöpleri belediye ekiplerine çıkarttırıp kamyonlar ile taşıttırdı. AKP'li belediyeye de 96 bin 500 lira para cezası yazdı.

İSMAIL AKDUMAN

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İlçenin Engiz Mahallesi’nde bayramın ilk günü yaşanan olayda, belediyeye ait çöp toplama araçlarının mera olan ve vatandaşlara ait yaklaşık 100 bal kovanı bulunan bölgede açılan çukura çöpleri döküp üstünü kapatırken suçüstü yakalandı. Kamyonların çöpleri döküp üstünü kapatmalarını İbrahim Akkuş adlı vatandaş drone ile saniye saniye görüntüleyerek, CİMER ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet etti.

TEMİZLEDİK DEDİLER KAMYONLARCA ÇÖP ÇIKTI

Sözcü’de yer alan haberin ardından belediyeye ait sosyal medya hesabından, çöplerin yanlışlıkla döküldüğünü ileri sürerek, 2 personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve çöplerin temizlendiğini belirten açıklama yaptı. Ancak bayram tatilinin bitmesinin ardından bölgede inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, belediye personeline çukuru açtırdı. Temizlendiği söylenen çukurdan kamyonlarca çöp çıkarılarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisine gönderilirken, belediye hakkında da tutanak düzenlendi.

BELEDİYEYE PARA CEZASI YAZILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan şikayetin ardından İbrahim Akkuş’a gönderdiği bilgilendirme mesajında, “yapılan inceleme ve denetimler sonucunda 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemler tesis edilmiş olup, söz konusu alanın temizliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığı tarafından yapılmıştır” denildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün AKP’li belediyeye çevreyi kirlettiği için 96 bin 500 lira para cezası verdiği öğrenildi.