corona cezaları amacından saptı

Coronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kesilen cezalar ağır oldu. Denize giren, evi olmadığı için sokakta yatan ya da maskesini kısa süre çene altına indirdiği MOBESE kamerasından tespit edilen vatandaşa 3 bin lirayı aşkın miktarlarda ceza kesiliyor… Maçlarda ve kongrelerde ve gösterilerde lebalep biçimde bir araya gelip, maske mesafe dinlemeyenlere ise hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Son olarak Ankara ve İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı İsrail'i protesto gösterilerinde de hem sokağa çıkma yasağı ihlal edildi, hem de maske ve mesafeye aldıran olmadı. Ancak hiç kimseye ceza kesilmedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Devlet vatandaşına eşit seviyede olmalıdır. Garibana ceza yaz, arkası güçlü olan kural tanımasın. Bu yaklaşımla ne virüsle mücadele edilebilir, ne de vatandaşın devlete güveni sağlanabilir'' dedi.

HAKLARI İHLAL EDİLDİ

CHP'li vekil TBMM Adalet Komisyonu üyesi Zeynel Emre de salgını sürecinde yasakların ve cezaların çifte standart olarak uygulandığını belirtti. Tüm cezaların iptalini, ödenen cezaların da iadesini istedi ve TBMM'ye kanun teklifi verdi. İktidarın virüsle mücadelede hukuksal boyutta da sınıfta kaldığını savunan Emre şöyle konuştu: “Yasakları ihlal ettikleri gerekçesiyle on binlerce yurttaşa ceza kesildi, üstelik çifte standart uygulandı. İktidar kongrelerinde tedbirleri ihlal edenlere cezai işlem söz konusu olmazken on binlerce vatandaş çeşitli gerekçelerle para cezasına çarptırıldı. Anayasal hakları ihlal edildi. Covid-19 cezaları iptal edilmeli, ödemesi yapılan cezalara ilişkin paralar da iade edilmeli” dedi.