‘Cübbeli Ahmet Hoca karikatürü’ sebebiyle hakim karşısında

Usta Çizer Öznur Kalender, Cübbeli Ahmet Hoca lakabı ile tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'yü hicveden bir karikatür çizdi. Kalender, İsmail Ağa Tarikatı Sözcüsü Ünlü'nün bilime aykırı söylemlerinden yola çıkarak yazdığı karikatürde, “Hangi deliktesin Cübbeli” diye sordu. İşte bu karikatür dava konusu oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ŞİKAYETÇİ OLDU



Olay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e yapılan başvuru üzerine gelişti. Başvuruyu işleme alan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, “Din büyüklerine hakaret ederek toplumun dini inançlarını rencide etmek” iddiası ile dava açtı. İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Öznur Kalender katıldı. Avukat tutmayan usta sanatçı savunmasını bizzat yaptı.

DURUŞMADA KARİKATÜR SANATINI ANLATTI

Bu karikatür nedeni ile hakkında dava açılmasının şaşkınlığını yaşadığını belirten Kalender, karikatür sanatının tanımını yaptı. Son yıllarda anayasa ve demokrasiye aykırı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu belirten Kalender, geçmişte yaşananlardan örnekler verdi.

GEÇMİŞTE LİDERLER HOŞGÖRÜLÜYDÜ

Kalender, 52 yıllık meslek yaşamında birçok siyasi lideri eleştiren karikatürler çizdiğini belirtti. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Erdal İnönü gibi pek çok lideri hicvettiği karikatürler çizdiğini belirten Kalender, duruşmada bunlara ilişkin bazı örnekler gösterdi. Hakimin “Bunlara dava açılmadı mı” sorusuna, Kalender, “Açılmadı. Hepsi hoşgörülü ve tahammüllüydü, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılıydı. Hatta 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, hakkındaki karikatürleri çerçeveletip Çankaya Köşkü'nün duvarlarına asmıştı” diye yanıt verdi.

“İŞTE BU BENİM İÇİMİ ACITIYOR”

Dava 8 Temmuz 2021 tarihine ertelendi. Karikatür sanatında yarım asrı geride bırakan usta kalem Öznur Kalender, trajikomik bir iddia ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Mahkemede hakim ve savcının son derece nazik ve kibar olduklarını vurgulayan Kalender, savunma hakkının kısıtlanmadığını, kendisini yeterince ifade edebilmesine olanak tanındığını söyledi. duruşmanın ardından SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

Bugün karikatürün savunma günüydü. Klasik savunmamı yaptıktan sonra sayın hakime hanıma sorular yönelttim, “Size 1970'li yılları anlatabilir miyim” diye… “Kısaca anlatın” dedi, merakla… Sayın mahkeme heyetine dönerek, “Siz çık gençsiniz ama sizin anne ve babalarınız bizim esprilerimizle ve çıkardığımız Çarşaf ve Gırgır dergileriyle büyüdüler ve mutlu oldular. Her hafta çıkaracağımız dergilerin yolunu gözlerlerdi ve siz onların çocukları bugün burada yargılıyorsunuz. İşte bu benim içimi acıtıyor.”