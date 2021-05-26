Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Soylu ve Yıldırım’ açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

“İÇİŞLERİ BAKANI’MIZIN YANINDAYIZ”

* İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsız olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız.

* Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir.

* Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir.

* Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek, bu tezgahı da bozacağız.

* Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız.

* Esasen, suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası Başsavcılıkları da gereken tahkikatlara başlamıştır.

* Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak, her şey yargı tarafından araştırılıp, tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

“GETİRİP YARGIYA TESLİM EDECEĞİZ”

* Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Tüm yalan ve iftiralar araştırılıp ortaya dökülecektir.



ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

* Seçimin 2023’de yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen erken seçim diye tutturanların sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023’tür.

“İNŞALLAH BU KADRO İLE 2023′ E ULUŞACAĞIZ”

* Bugünde yürütülen iftira kampanyalarının amacı milletimizin hassasiyetlerini kullanarak iktidar yolunu zahmetsizce açabilmektir. Suç örgütlerinden medet umacak kadar ilkesiz, sığ, ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır.

* Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.

* Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İnşallah bu kadro ile 2023’e ulaşacağız.

CHP’YE SERT SÖZLER…

* Şu anda CHP Genel Merkezi, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi tacizlerin, onları koruyanların işgali altındadır.

* CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık yapanların işgali altındadır. CHP’ye oy veren vatandaşlarımın da bu tabloda rahatsız olduklarına inanıyorum.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan şok Akşener çıkışı: Rize birinci, daha neler olacak neler