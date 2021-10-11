Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüz yüze eğitim uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime devam edileceğini belirterek, vatandaşlara kış ayları için uyarılarda bulundu...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi’nin Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

* Bu sabah Afyonkarahisar’da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

* Evlatlarımızın ailelerine, yakınlarına ve öğretmenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

* Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum.

* Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçtik.

* Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlatlarımızı çok özledikleri okullarıyla, öğretmenlerimizi de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık.

* Geçen hafta Salı günü yine bu salonda üniversitelerimizin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ni düzenledik.

* Böylece 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar, eğitim öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başlamış olduk.

* Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

* Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor.

* Aynı şekilde illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor.

* Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz.

* Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

* Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir.

* Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak, hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir.

* Devletimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine uygun şekilde birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşlarına sunmuştur.

* Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz.

* Diğer türlü havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

3600 AÇIKLAMASI

* Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.

* Ana muhalefetin başındaki zat ‘Bu sözü ben verdim’ falan diyor… Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İYİ YENİ DÜZENLEME

* Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz.

* Mesleki eğitimlere devam eden öğrencilerin aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıyoruz. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz.

* İşverenlerimize destek sunuyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerin ücretlerini iyileştiriyoruz.

* Artık asgari ücretin üçte biri kadar değil asgari ücretin yarısı kadar ücret alacaklar. Gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız.