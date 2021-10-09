Cumhurbaşkanlığı 6 yılda nereye ne kadar harcadı?

Saray'ın 2015 - 2020 yılları arasında mutfak, temizlik, giyim, sağlık, bakım ve onarım gibi başlıklarda gerçekleştirdiği harcamaları mercek altına aldık.

Sozcu.com.tr

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Sayıştay, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı denetim raporuna, Saray’ın faaliyet sonuçları tablosunu da ekliyor. Bu tabloda, Cumhurbaşkanlığı’nın mali gelir – gider verilerinin yanı sıra yapılan harcamalar da yer alıyor.

Mutfaktan temizliğe, giyimden bakım ve onarıma kadar birçok başlıkta Saray’ın harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.

SÖZCÜ’nün tablolardan seçtiği 12 gider kalemine 2015 – 2020 yılları arasında toplam 280 milyon 704 bin lira harcandı.

EN BÜYÜK GİDER KALEMİ SAĞLIK

Buna göre, söz konusu 6 yıllık dönemde, kırtasiyeye 14 milyon 341 bin lira, mutfağa 18 milyon 768 bin lira, tıbbi malzeme ve laboratuvar masraflarını içeren sağlık harcamalarına 66 milyon 214 bin lira ödendi. Sağlık, seçilen harcamalar içinde en yüksek paya sahip olurken, bunda corona virüs pandemisiyle nedeniyle 2020 yılında gerçekleşen 51 milyon liralık test, maske vb. giderleri etkili oldu.

2015 – 2020 yılları arasında Saray’ın temizlik masrafları 22 milyon 180 bin lirayı bulurken, giyim ve tuhafiye için 54.2 milyon lira harcandı.

Söz konusu dönemde tarımsal ve bitkisel ilaç alımlarına toplam 10 milyon 961 bin lira ödenirken, canlı hayvan alımı için 81 bin lira, yem için ise 728 bin lira harcama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bina ve bu binalarda yer alan araç gereçler için toplam 63 milyon 710 bin lira bakım onarım ödemesi gerçekleştirildi. Yedek parcalar için 23 milyon 842 bin lira, vasıtaların lastikleri için ise 5 milyon 317 bin lira lira ödendi. Spor malzemelerine verilen para ise 6 yılda toplam 338 bin lira oldu.

2015 yılında Saray’ın 12 kalemde toplam gideri 14 milyon 281 bin lirayken, bu rakam 2016’da 19 milyon, 2017’de 28.9 milyon, 2018’de 34.7 milyon, 2019’da 48.4 milyon ve 2020 yılının sonunda 135 milyon 249 bin liraya çıktı.