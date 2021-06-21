Daire başkanı rapor alıp AKP’li vekille Çin’i gezmiş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a danışmanlık yaptıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na Daire Başkanı olan Haydar Dutak'ın rapor skandalı ortaya çıktı. Hastaneden 1 ay “iş göremezlik raporu” alan Dutak'ın, raporun geçerli olduğu tarihlerde, Hamza Dağ'la birlikte Çin'e gittiği anlaşıldı. Çin'e giden heyet arasında, Daire Başkanı Dutak'ın da yer alması “sahte rapor” tartışması doğurdu. Dutak'ın, “devlet memuru” sıfatıyla partinin Çin ziyaretine katılması da tartışma yarattı. Haydar Dutak, SÖZCÜ'nün konuyla ilgili sorularına yanıt vermekten kaçındı.

HASTANEYE YATIŞ

Haydar Dutak, 8 Kasım 2019'da, İzmir Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne “yatış” yaptı. Eklem bozukluğu teşhisi konan Dutak'a 11 Kasım 2019 ile 10 Aralık 2019 arası “iş göremezlik raporu” verildi. Dutak'ın raporlu görüntü tarihlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir grup AKP'liyle Çin'e tur düzenledi. Komünist Partisi'nin daveti gerekçesiyle bu ülkeye giden AKP'li heyet arasında, Türkiye'de raporlu görünen Haydar Dutak da yer aldı.

10 Aralık'a kadar rapor alan Dutak, Kasım sonundaki Çin ziyaretinde bol bol Çin pozu çektirdi. Hamza Dağ'la birlikte poz verdi. Dutak'ın Çin turu sosyal medyada da yer aldı. AKP'li Hamza Dağ'ın adı, Kürşat Ayvatoğlu skandalında da geçmişti. Ayvatoğlu'nun, Dağ'ın danışmanlığını yaptığı öne sürülmüştü. Ancak Dağ bu iddiaları reddetmişti.