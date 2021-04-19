Devletin protokolü şeyhin huzurunda

Sakarya'da devlet protokol, Irak kökenli Şeyh Muhammed Hüseyni'nin huzuruna çıktı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Şeyh Hüseyni'yi ziyaret edip boy boy fotoğraf çektirdiler.

Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Şeyh Hüseyni onuruna önceki gün iftar düzenledi. Ayşe Hümeyra Ökten Yurdu'nda verilen iftara, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık da katıldı.

Şeyh Hüseyni aynı gün, Müftü ve Gençlik Spor İl Müdürü tarafından, Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu ‘Has Oda'da özel olarak ağırlandı. Yine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Müftü Hasan Başiş, Şeyh Hüseyni'yi karargahında ziyaret etmek için 16 Mart'ta İstanbul'a gitti.

BABASI ÖLÜNCE TARİKATIN BAŞINA GEÇTİ

El hüseyni lakabıyla bilinen Şeyh Seyyid Muhammed Accân el Hadîd El Hüseyni Er-Rifaî, Musul doğumlu. Babası vefat edince tarikatın başına geçti. Başında olduğu Darüsselam Külliyesi'nin Urfa'daki merkezi 2014'te kuruldu. İstanbul'da ise Seyyidler ve Şerifler Tasavvuf Araştırma Derneği'nde faaliyet yürütüyor.