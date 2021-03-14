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Diyanet, beş yıldızlı otelde toplantı yaptı

Vaazlarda, “Lükse yatırım yapmayın” diyen Diyanet, kurum içi seminerler için Antalya’daki beş yıldızlı lüks otelleri tercih etti.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 01:04, 14/03/2021
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Diyanet, beş yıldızlı otelde toplantı yaptı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ankara'daki Hacı Bayram Camii'ndeki vaazında Müslüman'ın lüks, şatafat ve israftan uzak olması gerektiğine vurgu yaptı. İşliyen bu tavsiyede bulunurken Diyanet, 5 yıldızlı otellerde toplantı düzenledi. Diyanet, 2020'de kurum içi çalışmalara yönelik toplantılar organize etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen

15 Ocak'ta “Murakıplar Semineri”, 27-30 Ocak'ta “Eğitim Görevlileri Semineri”, 18-24 Ocak arasında da “4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursu Öğreticilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenledi. Bu toplantı ve seminerler Antalya'da 5 yıldızlı lüks otellerde gerçekleştirildi. Diyanet, Ankara'da 322 kişilik salonu olmasına rağmen, Din İşleri Yüksek Kurulu'na aday üyeleri belirlemek için yapılan toplantı için de Ankara'da 5 yıldızlı oteli tercih etti.

Yayınlanma Tarihi:05:30,