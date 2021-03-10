Emeklilerin isyanı: Yeter artık canımıza tak etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, DİSK Emekli Sen ve Türk İşçi Emeklileri Derneği üyeleriyle birlikte CHP Genel Merkezi bahçesinde basın açıklaması yaptı.

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını eleştiren Ağbaba, “TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı, TÜİK’in başkanının değişme gerekçesini anlamış olduk. TÜİK başkanını değiştirerek Türkiye’de adeta işsizliği sıfırlamaya çalışıyor. Açıkladığı rakam ocak ayında 822 bin insan iş bulmuş, 450 bini hizmet sektöründe, 366 bini tarım sektöründe iş bulmuş. Bu TÜİK’in rakamlarına bir tane inanan aklı başında bir kişi varsa çıksın ortaya. Millet sokakta bir birine bakıyor hangimiz iş bulduk diye. İŞKUR ile TÜİK yalanla yarışıyor. Körler sağırlar bir birini ağırlar. Bu TÜİK hikayesi aslında bize hepimizin bildiği yalancı çoban hikayesini anlatıyor. Artık TÜİK’in hiç bir inandırıcılığı kalmamıştır. TÜİK 11 milyon 200 bini aşkın işsizimiz varken, işsiz sayımızı 3 milyon 861 bin olarak açıkladı. Kim iş buluyor? Her halde saraydaki ve saray yandaşları iş buluyor.” dedi.

“EMEKLİLERİN YARISI YA ÇALIŞIYOR YA DA İŞ ARIYOR”

Türkiye’deki emekli ve dul yetim aylığı alan vatandaşların verilerini de paylaşan Ağbaba, “2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de emekli yaşlılık aylığı alan 9 milyon 133 bin kişi var. Dul ve yetim aylığı alanların sayısı ise 3 milyon 813 bin kişi. Düşük gelirleri nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısı çalışıyor ya da iş arıyor.4 milyon 435 bin emekli ya iş arıyor ya da çalışıyor. Bu emeklilerin yüzde 47’sinin çalıştığı ya da iş aradığı anlamına geliyor ki, bir kesimin yüzde 47’si iş arıyor ya da çalışıyorsa demek ki geçinemiyor.” ifadelerini kullandı.

“2 MİLYON 600 BİN DUL VE YETİM AYDA SADECE 763 TL İLE GEÇİNİYOR”

Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2002 ile 2020 yılları arasında ortalama emekli aylıkları asgari ücrete göre yüzde 25 oranında değer kaybetmiş durumda. Bu gün 7.9 milyon emekli asgari ücretin altında maaşla geçimini sürdürmeye çalışmakta. Türkiye’de bir başka kesim var ki, 2 milyon 600 bin dul ve yetim ayda sadece 763 TL ile geçimini sağlamaya çalışmakta. Bu rakam Türkiye’nin nasıl yönetildiğinin de aslında göstergesi.”

“EMEKLİLERİN EN ÇOK TÜKETTİĞİ GIDA MADDESİ EKMEK”

“5 milyon insan bin 500 TL ve altında parayla geçimini sağlamakta. Türkiye Emekliler profilinin verilerine göre emeklilerin yüzde 82.7’si aylıklarının yetersiz olduğunu söylüyor ve geçinemiyoruz diyor. Yüzde 56’sı kredi ve kredi kartı borcu olduklarını söylüyor. Emeklilerimizin yüzde 82.1’sinin en çok tükettiği gıda maddesi ekmek. Emeklilerin yüzde 73.5’i de istediği gıdayı alamamaktan şikayetçi. 40 yıl devlete hizmet etmiş emeklinin durumu bu.”

“YETER ARTIK TAYYİP, DUY SESİMİ”

Konuşmaların ardından kürsüye gelen ve eşinden emekli maaşı aldığını belirten Yıldız Bacıoğlu çıktı. İki çocuğunun da işsiz olduğunu ve geçinemediğini belirten Bacıoğlu, “Benim iki tane çocuğum işsiz. Ben eşimden emekli maaşı alıyorum. Ben bir anneyim. 19 yıldır yeter artık canımıza tak etti. Ben bu kışı battaniye altında geçirdim çocuklarımla. Torunum dün benden süt istedi alamadım. Bir anne olarak utanıyorum çocuklarımdan. Yeter artık Tayyip, duy sesimi. Sen saraylarda otururken, ben gaz yakamıyorum, ben pazara gidemiyorum, ben evime ekmek alamıyorum. Eti unuttuk, sen saraylarda daha adını bilmediğin meyveleri yiyorsun.Akşam üstü pazara gidiyoruz, komşularımız görmesin diye. Evde aç duruyoruz, sıcak bir yerde oturamıyoruz, sıcak çorba yapamıyoruz yeter artık, yeter! Oyumuzu vermeyeceğiz.” dedi.

“DUYSUN BİZİ SARAY”

Emekli Durmuş Özcan ise konuşma yapacağı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının yapılacağı alana geldi. Özcan, Kılıçdaroğlu’na şu ifadelerle seslendi. “Bir emekli olarak bize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bütün emekliler sıkıntıdayız. Biz bu ülkeye yıllarca vergi ödemişiz, yıllarca hizmet etmişiz,inanın zul duyuyorum. Duysun bizi Saray, duysun bizi 19 senedir yöneten Tayyip Erdoğan. Yazıktır, günahtır bu topluma, emekliye, işçiye, köylüye… Bizi savunduğunuz için bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.”

“HAKKINIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM BU BENİM BOYNUMUN BORCUDUR”

Kemal Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Yürekten teşekkür ederim haklarınıza sahip çıktığınız için. Ben CHP Genel Başkanı olarak emeklilerin hakkını sonuna kadar savundum. Sadece Ankara’da değil, bütün Türkiye coğrafyasında savundum. Emekli derneklerine gittim, emeklilerle bir araya geldim onlar dertlerini anlattılar, dertlerini dinledim. Az önce dediniz ki biz bu devlete vergi verdik. Sadece vergi vermediniz, sigorta pirimi de ödediniz. Dolayısıyla istediğiniz para, hak ettiğiniz paradır. Çalıştınız, ürettiniz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulundunuz, verginizi de ödediniz ve size insanca yaşayabileceğiniz bir aylığın bağlanması lazım. Bu aylığı bağlamıyorlar.”

“Uzun süre mücadele ettik iki emekli ikramiyesini aldık. Şimdi bin 500 liradan aşağı aylık alanlar var dediğimiz zaman uzun süre itiraz ettiler, böyle bir şey yok dediler. En sonunda benim dediğimi kabul ettiler, bin 500 lira altında aylık alanların aylıklarını bin 500’e çıkardılar. Ama şimdi onlara zam vermiyorlar. Zam bin 500’ü buluncaya kadar vermeyeceklerini de ifade ettiler. O nedenle söylüyorum sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım bu benim boynumun borcudur”