Üst düzey PKK’lının öldürüldüğünü duyuran Erdoğan’dan üstü kapalı Sedat Peker açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan üst düzey PKK’lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Askeri darbelerle ülkenin geleceğini karartmayı alet edenlere 15 Temmuz’da en esaslı cevabını verdik. Şimdi de terör örgütlerini bir daha ülkemizde eylem yapamayacak hale getirmek için hainlerin inlerini başlarına geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

*Milli İstihbarat Başkanlığı’mızın yerini belirlediği PKK’nın Suriye Genel Sorumlusu ‘Sofi Nurettin’ isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

*Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye’deki faaliyetlerin başına geçmiştir.

*Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara’da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir.

*PKK-YPG’nin Irak ve Suriye’de saklanan elebaşlarının tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Bu önemli ele başının etkisizleştirilmesinde görev alan istihbaratçı ve özel harekatçılarımızı tebrik ediyor, her birinin alnından öpüyorum.

ERDOĞAN’DAN ÜSTÜ KAPALI SEDAT PEKER AÇIKLAMASI

Yurtdışına kaçtıktan sonra son günlerde yayımladığı videolarla gündem oluşturan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili de üstü kapalı olarak açıklamada bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkede huzuru sağlamak olmuştur.

*Suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmiştir.

En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Halen suç örgütlerinden medet umanlar var. Terör örgütleri gibi suç çeteleri zehirli bir yılan gibidir.

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