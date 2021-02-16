Erdoğan’a ‘lebaleb’ tepkisi: Doktorlar boşuna uğraşıyor

Rize’de gerçekleştirilen kongreye katılan ve aynı zamanda Aksaray, Eskişehir ve Konya’daki kongrelere de seslenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde gerçekleştirdikleri kongrelerin tıklım tıklım dolu olmasını övdü.

Rize’deki salonda sosyal özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmayan kongrede partililere seslenen Erdoğan, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu” diyerek kalabalığı övmesi dikkat çekti.

BEŞ MASALI LOKANTADA VİRÜS VAR, KONGRE SALONUNDA YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın lebaleb dolu açıklaması tepki göstererek, “Beş masalı lokantadan bulaşan virüs lebaleb dolu kongreden bulaşmaz! Halk aç, insanlar evsiz, işletmeciler perişan! Kongrede yazan ‘siyasetin tek limanı ahlaktır’ cümlesi pek manidar. Birisi Erdoğan'a 13 vatan evladının şehit olduğunu da anlatsın. Yazıklar olsun size!” diye yazdı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, “Bugünden sonra Rize’deki tüm restoran, kafe ve kahvehanelere özgürlüklerini verin. Bezduk, darlanduk adaletsizliğiniz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKÇILAR BOŞUNA MÜCADELE EDİYOR

ADD Samsun Şube Başkanı ve aynı zamanda doktor olan Işık Özkefeli de Erdoğan’ı eleştirdi. Özkefeli sosyal medya hesabından, şu paylaşımı yaptı: Covid-19 pandemi ve alınan tedbirlere rağmen ülke Cumhurbaşkanı salonun dolu olması ile övünebiliyorsa, biz sağlık çalışanları boşuna mücadele ediyoruz! Madem salonlar böyle dolu olabiliyor, kan ağlayan esnaf niye kepenk açamıyor? Kafalardaki sorular, verilemeyen cevaplar ama ateş düştüğü yeri yakıyor! Bir şehit annesi ‘Şehidin helvası; sizin ocakta kavrulmadığı sürece size hep tatlı gelecek’ demişti. Ne kadar da haklıymış” diye yazdı.

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