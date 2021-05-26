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Erdoğan’dan şok Akşener çıkışı: Rize birinci, daha neler olacak neler

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın hedefinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyareti vardı. İsmini vermeden 'gelin hanım' diye hitap ettiği Akşener için "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor" dedi

Güncellenme: 13:52, 26/05/2021
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyareti sırasında yaşanan olaylara değimdi. Rize’de yaşananlardan sorumlu tuttuğu Akşener’e ‘gelin hanım’ diye hitap eden Erdoğan şunları söyledi:

“DUA ET DAHA İLERİ GİTMEDİLER”

* Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım.

* Burası Rize, sen kalkıp da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini, adabını gösterir.

“BU DAHA BİRİNCİ DAHA NELER OLACAK NELER”

* İkizdere yetmedi bir de Çayeline gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra da Trabzona gitmeye kalktı. Trabzonda da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara’ya döndü.

* Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.

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Yayınlanma Tarihi:13:07,