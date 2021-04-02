Erdoğan’ın kararının ardından hemşehrileri ayaklandı

Rize’nin İyidere ilçesinde yapılacak olan lojistik liman inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taş ocağı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçtiğimiz günlerde İkizdere ilçesindeki İskencidere Vadisi’nde acele kamulaştırma kararı alındı. Vadilerine Cengiz inşaat tarafından taş ocağı kurulacağını öğrenen köylüler harekete geçerek, vadinin girişine çadır kurup nöbet tutmaya başladı. Yüzlerce vatandaş vadide buluşarak seslerini duyurmak için eylem yaptı.

TAŞ OCAĞI VADİNİN SONU OLACAK

İkizdere Dernekler Federasyonu (İDEF) öncülüğünde İşkencidere Vadisi girişinde düzenlenen eyleme, katılan vatandaşlar “Çay mı taş mı”, “Taş ocağına değil turizme yatırım”, “Bu taşlar Cengiz'e bedava”, “Dinamit sesi değil kuş sesi”, “İkizdere taş ocağına kurban edilemez”, “Sular özgür aksın”, “Yaşam alanlarımıza dokunma”, “Toz fabrikası değil çay fabrikası istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Eylemde katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen, acele kamulaştırma kararının yeniden gözden geçirmesini isteyerek, kurulacak taş ocağının vadinin sonu olacağını söyledi.

VADİ BİNLERCE BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İDEF adına basın açıklamasını okuyan Pınar Baş, “Doğu Karadeniz Bölgesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından dünyada biyolojik çeşitlilik açısından korumada öncelikli 200 ekolojik alandan biri olarak belirlenmiştir. Bölgeye bu özelliği kazandıran ise binlerce bitki türü ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Fırtına, Şenöz, Hemşin, Çağlayan, Arılı ve İkizdere gibi vadilerimizdir. İkizdere Vadisi, kısmen Doğal Sit – Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. Bölgenin yeni turizm destinasyon alanı olması projesi bulunuyor. Ama İşkencidere Vadisi için verilen ruhsatlarla bu cennet alan Cengiz İnşaat tarafından taş kaynağı olarak kullanılmak isteniyor. 2019 yılı sonunda, aynı vadide bir taş ocağı ve kırma eleme tesisinin kurulması projesinin durdurmuştuk. Bunu da durduracağız” diye konuştu.

Baş, taş ocağının bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan çay bahçelerini de zarar vereceğini dile getirdi. Bazı köylü kadınlar ise yöresel türküler söyleyerek tepkilerini gösterdi.

Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü görevlilerinin vadiye şantiye kurmak için önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağı öne sürülürken bölge halkı eylemden sonra nöbet tuttukları çadırlara geri döndü.