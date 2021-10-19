Erdoğan’ın maaşı 6 haneli olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine maaşına yüzde 14 oranında zam yaptı. 2022 bütçesinde Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL olarak belirlendi.

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TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan’ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın maaşının yıllara göre artışını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL’nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında. Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör. Saraya şatafat vatandaşa sefalet düşüyor!” ifadelerini kullandı.

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