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Eskiden kutuplaşma değil hoşgörü vardı

Siyasetçiler en ağır eleştiriye bile kızmıyordu. Eski Türkiye’de politikacılar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, aleyhlerinde yazılan yazılara, çizilen karikatürlere hoşgörüyle yaklaşıyordu. Şimdi ise en ufak eleştiri bile sert polemiklere yol açıyor…

Deniz AYHAN
Güncellenme: 03:21, 26/01/2021
Haberler Gündem
Eskiden kutuplaşma değil hoşgörü vardı

Türkiye'de siyaset hep yoğundu, siyasiler hep eleştirilerin hedefindeydi. Ancak şimdi ile eski arasında bir fark var. O da hoşgörü…

YIL: 1977…. TÜP BENZETMESi Efsane mizah dergisi Gırgır, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'i tüpgaz zammı nedeniyle kapaktan eleştirmişti. Demirel için tüp benzetmesi yapmıştı.

Son yıllarda, siyasilere yönelik eleştiriler sert polemiklere, tartışmalara yol açıyor. Geçmişte ise siyasetçilere dansöz kıyafeti bile giydirilip, mizah dergilerinin kapağında yer verilmiş, liderler aleyhindeki yazı ve karikatürleri için dava açmamış, kimse terör hareketleri dışında saldırıya uğramamıştı.

YIL: 1965… SEÇiM GÜZELLERi Siyasi mizah dergisi Akbaba, İsmet İnönü ve Süleyman Demirel'in de aralarında yer aldığı parti liderlerini, “1965 Seçim Güzelleri” diyerek kapak yapmıştı…

KARİKATÜRLER DUVARLARDA

Merhum Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal kendisi hakkında çizilen karikatürleri çerçeveletip, Başbakanlık konutunun duvarlarına asmıştı. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hakkında çizilen ve bir bölümü aleyhinde olan karikatürleri İslamköy'deki müzesine koydurdu. Demirel'in Büyük Türkiye'nin Hikayesi adındaki kitabında da karikatürlere olan hoşgörüsü şöyle anlatıldı: “Kendisiyle ilgili olumlu-olumsuz tüm karikatürleri sonsuz hoşgörüsüyle karşılayıp korudu ve günümüze taşıdı. Karikatürcülerin çoğuna mektupla veya telefonla ulaşıp kendilerini kutladı.”

YIL: 1976… KOALiSYON KiLiDi Çarşaf Dergisi, Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel ile koalisyon ortağı olan Milli Selamet Partisi lideri Necmettin Erbakan'ı bu karikatürle hicvetmişti.

TÜRKEŞ'TEN ÇİÇEKLİ JEST

MHP'nin Alparslan Türkeş dönemindeki Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, Türkeş'in sert mizacına rağmen medyaya karşı hoşgörülü olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çok kızdığı gazeteciler olurdu ama mahkemeye verin, dava açın gibi bir isteği hiç olmadı. Mizah dergilerinde bikinili çizimleri çıktı, güldü geçti. Rahmetli Abdi İpekçi, MHP'ye sıcak bakmayan bir isimdi. Bir çiçek yaptırdık, Türkeş Bey ile birlikte kendisini ziyaret ettik. Ressam Fikret Otyam'ın evini birkaç Ülkücü taşlamış, çok kızdı. Talimat verdi, ‘Koruyacaksınız, kimse dokunmayacak' dedi.”

YIL: 1986… ÖZAL'A ELEŞTiRi Gırgır, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın övünerek başlattığı Fak-Fuk-Fonu'nu bu kapak karikatürüyle hicvetmişti.

11 Ağustos 1976 tarihli Çarşaf Dergisi'nde Demirel işte böyle hicvedildi.

Süleyman Demirel'in karikatürü, Fırt Dergisi'nin kapağında kullanılmıştı.

Gırgır, kapağında Necmettin Erbakan, Türkeş ve Demirel'e yer vermişti.

Limon, Turgut Özal'ın seçim mitinglerini bu karikatürle kapağına taşımıştı.

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Yayınlanma Tarihi:05:50,