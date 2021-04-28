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Esnafa destek önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur tarafından pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 17:52, 28/04/2021
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Esnafa destek önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Partili milletvekillerinin imzasıyla verilen önergede, kısa, orta ve uzun vadede esnaflara sunulacak desteklerin belirlenmesi, vergilerin ve sabit giderlerin yeniden düzenlenmesi, işletmelerin canlandırılması için çözümler geliştirilmesi amacıyla meclis araştırması açılması istendi.

Önergede, “Ülkemizin her bir köşesinde esnaflarımızın sorunlara aydan aya büyümektedir. Üstelik esnaflara, soruna çözüm olabilecek herhangi bir hükümet politikası sunulmadığı için gittikçe daha umutsuz ve çaresiz hale gelmektedir. Esnaflanmız için kaynak ayrılmaması durumu, salgınla mücadelede tam kapanma gibi stratejilerin benimsenmesini olanaksız kılmakta ve esnaflarımızın çektiği ekonomik sıkıntıları daha uzun bir zamana yaymaktadır” ifadelerine yer verildi.

“DESTEKLERİN YÜZDE 89’U ŞİRKETLERE, YÜZDE 11’İ VATANDAŞA VERİLDİ”

Önergenin gerekçesinde IMF verilerine göre Türkiye’nin salgın ekonomik destek paketinde desteklerin yüzde 89’unun işletmelere, şirketlere ve bankalara ayrıldığını, vatandaşlara sadece yüzde 11 ayrıldığı vurgulandı.

Türkiye’de vatandaşlara sağlanan nakit gelir desteğinin milli gelire oranla yüzde 1.1 olduğu da vurgulanırken, gelişmekte olan ülkelerde bunun ortalamasının yüzde 3.5, gelişmiş ülkelerde yüzde 12.5 olduğu belirtildi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur

“100 BİNE YAKIN ESNAF KEPENK İNDİRDİ”

Yeterli desteklerin yokluğunda borç baskısına ve gelirsizliğe dayanamayan pek çok işletmenin kapandığının belirtildiği önergenin gerekçesinde, Ticaret Bakanlığı verilerine göre sadece 2020 yılında 99 bin 558 esnaf dükkanı ve 40 bin 735 şirket kapandığı vurgulandı.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan önerge, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

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Yayınlanma Tarihi:17:45,