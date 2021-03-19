Gezi Parkı için dikkat çeken devir kararı

2013 yılında Türkiye geneline yayılan eylemlere neden olan yapılaşmaya açılmak istenen Taksim Gezi Parkı ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 2008 yılında yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel , Cumhuriyet Mevkii 751 ada 4 parsel mülkiyeti ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçmiştir.

* 2008 yılında yapılan kanuni düzenleme ‘Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları, mazbut vakfına devrolunur’ ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır.

* Bu kapsamda, 2008 yılından 2019 yılına kadar 647 eser, 2019 yılından bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da, vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir.

Açıklama ile kamuoyunun tepkisine neden olan devir işlemi doğrulanmış oldu. İBB'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik parka, 2013 yılında Topçu Kışlası ve AVM yapılması gündeme gelmiş ve proje için ağaçların kesilmeye başlaması üzerine Gezi eylemleri başlamıştı.