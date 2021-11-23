Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

CHP Eski dönem Milletvekili ve İçişleri bakanlarından Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi.

Latif SANSÜR

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CHP Milletvekilliği, Cumhuriyet Senato üyeliği ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Hasan Fehmi Güneş'in öldüğünü CHP'li milletvekilleri duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, “Partimizin değerlerinden önceki dönemler milletvekilimiz ve İçişleri Bakanlarımızdan kıymetli ağabeyimiz #HasanFehmiGüneş’i kaybettik. Ailesine, partimize ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun” derken, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'da, “Hasan Fehmi Ağabeyin vefatına çok üzüldüm. Yürekli, yiğit bir siyasetçiydi. Faşizmin kanlı ve karanlık oyunlarını bozmak için yeri geldi hayatını ortaya koydu. Yaşamın hakkını verdi. Allah rahmet eylesin. Büyük ailemiz CHP’ye ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hasan Fehmi Güneş’i en son Keçiören’de ziyaret etmiştim. Bu sabah haber geldi hayata gözlerini yummuş. Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

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