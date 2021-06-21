HDP iddianamesi kabul edildi

Anayasa Mahkemesi bugün saat 10.00’da toplanarak HDP’yle ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğini görüştü. AYM, iddianamenin kabulüne karar verdi.

843 sayfalık iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. İddianamede 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmaları, parti mensubu konuşmaları bulunuyor. Ayrıca, iddianamede HDP’nin banka hesabına tedbir konulmasını da talep edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

İddianame, ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP’nin tanına süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ek süre talebini de AYM heyeti karara bağlayacak. HDP tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bekir Şahin’in görüşü de HDP’ye gönderilecek. Anayasa Mahkemesi’nce belirlenecek tarihte Şahin sözlü açıklama, HDP yöneticileri de sözlü savunma yapacak. Davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Davayı 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

İlginizi Çekebilir HDP'ye yeniden kapatma davası

İlginizi Çekebilir AYM, HDP iddianamesinin iade gerekçesini açıkladı