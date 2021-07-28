Hekimlik andındaki ifadeleri ‘sapkınlık’ diye değiştirmek isteyen rektöre TTB’den kınama

Bir gazeteye açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hekimlik andında yer alan ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına' ifadesini değiştirmeye yönelik çalışmaları olduğunu açıkladı. Kızılay'ın toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin üniversite senatosunun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını ve yemine ‘ideolojik’ düşüncelerin içine sokulmasını engelleyeceklerini açıkladı.

TTB: SORUŞTURMA İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), rektör Ahmet Kızılay hakkında soruşturma açılması için girişmelerde bulunacaklarını duyurdu. TTB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* İnönü Üniversitesi Rektörü’nün evrensel Hekimlik Andı’nı ‘sapkınlık’ diyerek değiştirme niyetini öğrenmiş bulunuyoruz. Hekimliğin evrensel ve etik değerleriyle bağdaşmayan bu sözleri kınıyor ve rektör hakkında soruşturma açılması için girişimlerde bulunacağımızı bildiriyoruz.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE HEKİMLİK ANDI’NA SANSÜR UYGULANMIŞTI

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde fakülteden mezun olan genç hekimlere Hekimlik andından cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı çıkartılarak yemin ettirilmek istendiği ileri sürülmüştü. Öğrencilerin eksik metni okumayı reddetmesi üzerine rektörlük, törende yemini okutmaktan vazgeçmişti.