Hrant Dink’in yetiştiği Kamp Armen’in imarı oy birliği ile değiştirildi, projenin önü açıldı

2007 yılında suikasta uğrayan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in büyüdüğü Kamp Armen olarak bilinen Tuzla Ermeni Yetimhanesi, 2015 yılında yıkım haberleri ile gündeme gelmişti. Atıl durumda olan kamp, yıllardır tapusunun vakfa iade edilmemesi nedeniyle yıkım tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Kampta günlerce nöbet eylemi yapılmıştı.

27 Ekim 2015 itibariyle tapunun asıl sahibi olan Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı'na iade edilmesi ile sorun büyük ölçüde çözülmüştü.

İBB Meclisi 2017 yılının aralık ayında parseldeki “idari tesis” şerhini kaldırarak “sosyal kültürel tesis alanı” ilan etti. Kamp Armen’in yeniden inşası için adım atılmış oldu.

İBB Meclisi'nin 14 Ocak 2021 tarihli oturumunda da 4 bin 715 metrekarelik parselin imarı tekrar değiştirildi.

Oy birliği ile parselin “sosyal kültürel tesis” olan fonksiyonu “özel sosyal kültürel tesis” oldu. Değişiklik ile kamu kullanımının dışına çıkarılmış olan parselde, vakfın hayata geçirmek istediği projenin önü tamamen açılmış oldu. Parsele vakıf tarafından halk eğitim merkezi, sosyal yardım birimleri, yurt, huzurevi, güçsüzler evi gibi tesisler yapılabilecek.