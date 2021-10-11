Hukukçudan önemli uyarı: Ruhsatsız ve sigortasız valeye araç teslim etmeyin

Vale sorunları yeniden gündem oldu. Vatandaşlar fahiş fiyatlar ve araç hasarlarından şikayetçi. Hukukçular vatandaşları ruhsatsız ve sigortasız valeye araç teslim etmemeleri konusunda uyarıyor.

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Restoran, AVM ve gece kulüplerine gelen müşterilerin araçlarını ücret karşılığı parkeden valeler, son aylarda sık sık trafiği engellemek, araçlara zarar vermek ve istedikleri yüksek ücretlerle gündeme geliyor.

İnsanların isteğine bağlı olması gereken bu hizmetin, çoğu zaman mecburiyet haline getirilmesi de yaşanan sorunlar arasında öne çıkıyor. İstanbul Kent Üniversitesi Adalet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, temmuz ayında yürürlüğe giren mevzuatla vale hizmetinin düzenlendiğini, vatandaşın da bu konuda mutlaka bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.

RUHSATSIZ VALE OLMAZ

Yeni düzenleme ile vale hizmetinin verilmesi için ruhsat şartı olduğunu belirten Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

– Bu hizmetinin verilmesi için öncelikle vale şirketinin ruhsat alması gerekiyor. Aynı zamanda otel, restoran gibi işletmelerin de vale şirketiyle bir sözleşme imzalaması gerekiyor. Dolayısıyla artık valeler, belli bir bölgeyi parselleyerek Ben bu bölgenin valesiyim demek yerine, Ben şu otelin, restoranın, alışveriş merkezinin valesiyim demeli. Çünkü restorana veya otele gittiğinizde valeler ile işletmeler birbirleriyle bağlantıları olmadığını iddia ediyor. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Eğer ortada vale hizmeti veren bir şirket varsa hizmeti alan restoran, AVM ya da otel ile bir sözleşme imzalayıp, belediyeye sunmuş olması gerekiyor.

VALE “BURASI BİZİM BÖLGEMİZ” DİYORSA SUÇ İŞLİYOR

Bazı işletmeler ve valelerin, sokaklar ile meydanları kendi mülkleri gibi kullanmaya çalıştığını belirten Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

– Bir vatandaş sokakta, yolda ya da bir meydanda aracını park ettiğinde, vale Bu bölge bize ait, buraya park edemezsin diyor. Bir yol veya meydan halkın kullanımına ücretsiz olarak açıksa bu şekilde davranılamaz. Eğer işletme, bu alanı kullanmak istiyorsa belediyeye işgal bedeli ödemek zorundadır. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda valelere arabalarının anahtarını vermek ya da ücret ödemek gibi bir zorunluluğu yok. Bu durumla karşılaşan vatandaşlar şikayetçi olabileceği gibi suç duyurusunda da bulunabilirler. Çünkü bu suçtur ve bu tutumu sergileyenlerin hapis ve idari para cezası alması mümkündür.

KEYFİ ÜCRET TAHSİL EDİYORLAR

– Keyfi şekilde vatandaşlardan ücret tahsil edildiğini görüyoruz. Hatta yerliye farklı yabancıya farklı bir fiyat uygulaması söz konusu. Böyle bir durum kabul edilemez. Bulunduğu şehrin ticaret odasının vale hizmet bedelini tarifeyle yayınlaması gerekir. Valeler, bu tarifeye göre ücretlerini belirlemelidir.

VALE ÜCRETİ TABELADA YAZILMALI

– Valenin arabasını park etmek isteyen kişiye ne kadar ücret isteğini önceden söylemesi gerek. Hatta doğrusu, bunun tabelada ilan edilmesidir. Fakat valeler, ancak arabanın anahtarını geri teslim ederken ücretini bildiriyor. Çoğu zaman bu ücretler fahiş rakamlar oluyor. Uygulamanın bu şekilde olmaması gerekiyor. Tarifenin üzerinde vale ücreti ödeyen kişiler vale şirketini ve işletmeyi CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden şikayet edebilir. Ayrıca ödedikleri fazla ücreti de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak geri alabilir.

VALE HASARI İÇİN SİGORTA YAPTIRILMALI

– Aracın valeye teslim edildikten sonra zarar görmesi ihtimaline karşı sigorta yaptırılması gerekiyor. Bu sigortanın da vale hizmetini alan işletmeler tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Böylece hasarlar sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınmış olur. Dolayısıyla bir vale şirketinin araca verdiği zararı karşılamaması söz konusu olamaz. Vale şirketlerinde çalışanlar Sen aracı bize verdiğinde hasarlıydı gibi iddialarda bulunuyor. Bunların önüne geçmek vatandaşlar vale bölgelerindeki güvenlik kameralarına bakabilir. Ayrıca valeden mutlaka araç teslim fişi de istenmelidir.

ARABALARLA DRİFT YAPIYORLAR, KAFALARINA GÖRE ÜCRET İSTİYORLAR

Bazı vatandaşlar ise valelerle yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi

– Valelerin teslim aldıkları araçlarla drift yaptıklarına tanık oldum. Bu nedenle valeye aracımı bırakmıyorum. Kişisine göre muamele yaparak, kafalarına göre ücret belirliyorlar. Sonra da işletmemizin ücreti bu diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Belli bir prosedür vardır, ona uymak zorundalar.

– İstanbul’daki vale ücretlerinin fazla olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar valeye arabalarımızı bırakmak istemesek de bir noktadan sonra buna mecbur kalıyoruz. Bir yere yetişmek için hemen yer bulmanız gerekiyor.

– Çevredeki boş alanlara bakıyorum. Biraz vakit kaybı oluyor ama ücretler fazla olduğu için daha ekonomik oluyor. Geçtiğimiz gün bir hastaneye gittim, 35 lira vale ücreti vardı. (DHA)