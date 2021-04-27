Hukukçular alkollü içki yasağını değerlendirdi: Hukuka hiçbir şekilde uygun düşmez

İçki satışının herhangi bir neden belirtilmeden yasaklanmasının hukuka aykırı olduğunu kaydeden Avukat Celal Ülgen, “İçki satışının yasaklanması bir idari işlemdir. Bu idari işlemin idare hukuku ilkelerine uygun yapılması yasa gereğidir. Bu ilkelerden birisi de sebep unsurudur. Örneğin; hiçbir neden göstermeden ‘patlıcanı yasakladım' derseniz sebebi olmayan bu işlem iptale mahkum olur. ‘Patlıcan coronaya yol açıyor ve bu nedenle yasakladım' derseniz işlem hukuka uygun olur. İçki yasaklaması da böyledir.

Keyfi ve sebebi olmayan bir işlem hukuka aykırıdır. Bu işlem ile ilgili herhangi biri dava açsa hem yürütmeyi durdurma kararı alır ve hem de işlemi iptal ettirir” diye konuştu.

Ülgen, “Yasaklar kapsamına ‘içkiyi de eklersek iyi olur' anlayışı sakat bir anlayıştır. Bir taraftan içki satışlarından olağanüstü vergi alacaksınız, üretimine izin vereceksiniz sonra canın sıkılınca yasaklayacaksınız” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKİ BİR DAYANAĞI YOK'

Avukat Salim Şen ise, “Hukuki bir dayanağı yok. Hangi kanundan dayanak aldığı, gerekçesinin ne olduğu belli değil. Kişilerin özgürlük alanlarına giren hususların genelgelerle yasaklanması, sınırlandırılması mümkün değil. Ancak bir yasal düzenleme olması gerekir. Bir yasal düzenlemeye dayalı özgürlük kısıtlamalarının dahi hukuk normlarına uygunluğu denetlenirken, idarenin ya da bir bakanlığın genelgesi ile yani idari işleriyle özgürlüklerin kısıtlanması, bu tür yasaklama kararlarının alınması hukuka hiçbir şekilde uygun düşmez” değerlendirmesinde bulundu.

SOYLU: TEKELLER KAPALI OLACAK

Yaptığı açıklama sırasında tekellerin açık olup olmayacağı konusunda gelen soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” açıklamasında bulundu.